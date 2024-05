Ultime notizie Napoli telefonata di Conte a Di Lorenzo | qual è stata la reazione del capitano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) In attesa dell’annuncio ufficiale di De Laurentiis del suo arrivo, Antonioha voluto fare unaalGiovanni Di. Questi ultimi giorni in casasono stati caratterizzati da due protagonisti, ovvero Antonioe Giovanni Di. Il primo, infatti, è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del team partenopeo. Mentre ildello scudetto ha annunciato alla società la sua intenzione di voler cambiare aria. Giovanni Di, dopo le tantissime critiche ricevute nel corso di questa stagione così straziante a livello di risultati, non sente più la fiducia dell’ambiente e, quindi, ritiene conclusa la sua esperienza nel. Tuttavia, proprio Antoniosta facendo di tutto per fargli cambiare idea e farlo restare ancora in azzurro.