Ultime notizie Napoli novità su Di Lorenzo | un indizio complica la sua permanenza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Antonio Conte si appresta a diventare il tecnico del, secondo gli addetti ai lavori avrebbe espresso la sua su Di. Il campionato è ormai terminato, la partita relativa alla costruzione delè partita. Giovanni Manna, neo direttore sportivo del club, è già al lavoro, secondo i maggiori esperti di calciomercato, l’ex leader della Juventus Next Gen, sarebbe in contatto costante con Antonio Conte per definire le strategie relative alla rosa. Già, perché Conte nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato. La trattativa fra iled il pugliese è alle battute finali, con gli avvocati di entrambe le parti che sono arrivati alla fase di revisione dei contratti, ma virtualmente l’ex Inter e Juventus può considerarsi già tecnico dei partenopei.