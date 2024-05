Fonte : servizitelevideo.rai di 30 mag 2024

25 "Non invieremo neanche un soldato italiano a combattere in Ucraina e non vogliamo che gli strumenti militari che inviamo siano usati fuori dai confini ucraini". "Noi non siamo in guerra con la Russia -ha aggiunto- difendiamo il diritto dell'Ucraina a non essere invasa" "Tutte le armi che partono dall'Italia devono essere utilizzate in Ucraina".

UcrainaTajani | mai nostre truppe a Kiev