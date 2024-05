Fonte : periodicodaily di 30 mag 2024

(Adnkronos) – Joe Biden e gli Stati Uniti hanno detto sì: l'Ucraina può usare armi americane per colpire obiettivi militari in Russia. Senza annunci pubblici, l'amministrazione Biden ha dato il via libera a Kiev, secondo le informazioni fornite a Politico.

Ucraina ok di Biden | Kiev può colpire Russia con armi Usa