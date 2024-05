Ucraina ok di Biden | Kiev può colpire Russia con armi Usa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) (Adnkronos) – Joee gli Stati Uniti hanno detto sì: l’può usareamericane perobiettivi militari in. La svolta, secondo Politico, è arrivata con un’indicazione data direttamente dal presidente al suo team. Senza annunci pubblici, l’amministrazioneha dato il via libera a, secondo le informazioni fornite a Politico da due funzionari statunitensi e da altre due fonti a conoscenza dei fatti. “Il presidente ha recentemente dato disposizioni alla sua squadra di consentire che l’possa utilizzare lestatunitensi rispondere al fuoco a Kharkiv in modo che” l’esercito di“possa rispondere alle forze russe che colpiscono o si preparano a”, le parole di un funzionario. In sostanza, l’può utilizzareUsa solo per centrare obiettivi militari nella zona di confine in territorio russo.