Ucraina ok di Biden | Kiev può colpire Russia con armi Usa

Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

La svolta, secondo Politico, è arrivata con un'indicazione data direttamente dal presidente al suo team. Secondo Politico, il presidente autorizza l'uso di armi nella zona di confine per fermare i raid su Kharkiv Joe Biden e gli Stati Uniti hanno detto sì: l'Ucraina può usare armi americane per colpire obiettivi militari in Russia.

