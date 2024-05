Ucraina il Financial Times lancia l’allarme | La Nato ha solo il 5% della potenza aerea necessaria a difendere il fianco est dell’Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’Europa ha bisogno di difendersi sulorientale, ma lain questo momento non è in grado di garantirle la protezione. E’to dalnel giorno in cui i ministri degli Esteri dell’Alleanza Atlantica si riuniscono a Praga per discutere le future strategie di difesa incontro l’invasione russa. Secondo il quotidiano britannico, l’organizzazione nata dal Patto Atlantico agli alboriGuerra fredda può fornire meno del 5% delle capacità di difesa ritenute necessarie per proteggere i suoi membri dell’Europa centro orientale da un eventuale attacco su larga scala, in un momento in cui la guerra mossa da Mosca a Kiev ha dimostrato l’importanzadifesa. Un diplomatico di alto livello, citato dal giornale, ha detto che la capacità di difendersi dai missili e dagli attacchi aerei è “una parte importante del piano di difesa dell’Europa orientale dall’invasione”, aggiungendo: “In questo momento, non ce l’abbiamo“.