Fonte : liberoquotidiano di 30 mag 2024

(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky andrà in Arabia Saudita il primo giugno per cercare maggiore supporto al vertice mondiale sulla pace che si terrà in Svizzera il mese prossimo.

Ucraina | Dpa ' Zelensky andrà a Riad il primo giugno'