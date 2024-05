Fonte : calcioweb.eu di 30 mag 2024

Berlino, 30 mag. Lo ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa, citando una fonte diplomatica anonima presso l’ambasciata ucraina a Riad. . (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky andrà in Arabia Saudita il primo giugno per cercare maggiore supporto al vertice mondiale sulla pace che si terrà in Svizzera il mese prossimo.

Ucraina | Dpa ‘Zelensky andrà a Riad il primo giugno’