Ucraina | Copenaghen consentirà di utilizzare gli F-16 contro la Russia

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 mag. (Adnkronos) –all’diaerei da combattimento F-16 per attaccare la. Lo ha affermato il ministro degli Esteri danese Lars Lekke Rasmussen. “Questa non è una posizione nuova, questo è implicito nel trasferimento, ne abbiamo discusso con la commissione per gli affari esteri e il parlamento danese, inizialmente abbiamo chiarito che possibili attacchiobiettivi militari sul territorio dell?aggressore fanno parte dell’auto-difesa”, ha detto prima della riunione dei ministri degli affari esteri dei paesi dell?Ue . I Paesi Bassi e la Danimarca sono stati i primi ad accettare di fornire all?F-16. La Casa Bianca ha confermato che Kiev riceverà aerei da combattimento da paesi terzi una volta completato l’addestramento dei piloti.