Ucraina armi americane contro la Russia | Biden dà l’ok

(Di giovedì 30 maggio 2024) Washington, 30 maggio 2024 – Joeha “segretamente” autorizzato l’a colpire in territorio russo conUsa ma solo nell’area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio. Lo riferisce Politico in esclusiva citando due fonti informate. “Il presidente ha di recente ordinato al suo team di garantire che l’sia in grado di utilizzare lestatunitensi a Kharkiv a scopo diffensiva“, ha detto un funzionario americano. L’indiscrezione arriva dopo quella del Financial Times secondo cuie Volodymyr Zelensky firmeranno un patto di sicurezza bilaterale a margine del G7 italiano in Puglia, che quindi dovrebbe vedere la partecipazione anche del leader ucraino, finora mai annunciata ufficialmente.obiettivi in? Dibattito in corso a Washington Sarà il più significativo di una serie di accordi che Kiev ha stretto con i singoli Paesi della Nato – compresa l’Italia (leggi qui) – e che prevedono impegni sul sostegno a lungo termine, compreso l’addestramento militare, la condivisione dell’intelligence e l’assistenza economica.