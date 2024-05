Uccise il ladro con un colpo al cuore condannato un tabaccaio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI - Il tribunale di Ivrea haa 5 anni di reclusione per omicidio volontario Marcellino Franco Iachi Bonvin, ildi Pavone Canavese, in provincia di Torino, che nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2019condi pistola il 24enne moldavo Jon Stavila, sorpreso a rubare insieme a due complici la macchinetta cambiamonete nel bar-tabaccheria sotto casa di Bonvin. La procura aveva chiesto per l'uomo una condanna a 12 anni. Stavila, come provato dall'autopsia, era deceduto per un soloche ha raggiunto il. Sul petto del giovane il medico legale aveva trovato un foro d'entrata e uno di uscita, unpreciso che aveva raggiunto la parte destra dele che ha consentito al ferito di compiere qualche passo prima di morire.