Uccise il ladro che rubava di notte nel negozio Tabaccaio condannato a cinque anni Mi sono solo difeso

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel 2019 Franco Iachi Bonvin sparò ai malviventi che stavano rubando nella sua tabaccheria di Pavone Canavese (Torino), uccidendone uno. È statodi carcere. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Ivrea. Il 71enne, che ha scelto il rito abbreviato, era accusato di omicidio volontario. La procura aveva chiesto una condanna a 12di reclusione per l’imputato che, all’inizio, era stato indagato per eccesso di legittima difesa. Poi il capo di imputazione è cambiato, fino alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario. “abbastanza deluso dalla sentenza perché mi aspettavo l’assoluzione”, ha detto Bonvin dopo la lettura del dispositivo. “Non ho fatto altro che difendermi. – ha precisato – Ma da persona normale, padre e nonno, ho trascorso questisoffrendo per quello che è successo”.