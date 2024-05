Tv Campi Flegrei stasera a D Na Dossier Napoli focus sull’emergenza bradisismo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ie l’emergenza, la paura e gli interventi attesi dal governo, le polemiche sui fondi e le richieste dei cittadini: questo il tema della puntata speciale di “D.NA.” in onda30 maggio alle ore 21.00 su TvCanale 99 e in streaming su www.tv.it e sulla pagina Facebook Previsti collegamenti in piazza con i cittadini e i comitati dell’area flegrea. Ospiti di questa puntata: Josi Della Ragione – sindaco di Bacoli; Luigi Manzoni – sindaco di Pozzuoli; Fulvio Bonavitacola – vicepresidente della Regione Campania; Mauro Di Vito – direttore Osservatorio Vesuviano Ingv; Nino Simeone – presidente Commissione Infrastrutture Comune diIl format è ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Manzo, è una produzione Videoup3 con Sara Iannaccone e Andrea Caropreso in redazione.