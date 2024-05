Tuttosport – Non solo Pinamonti | è fuga dal Sassuolo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-30 18:07:24 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Dopo la retrocessione in Serie B è scattata la possibile diaspora dei principali talenti del. A partire da Andrea: il goleador classe 1999 piace parecchio al neopromosso Como ed è nei radar pure del Torino. Il club lariano valuta anche il possibile colpo Antonio Candreva, che può liberarsi a zero dalla Salernitana dopo la discesa in B dei campani. Non risultano invece contatti – nonostante i numerosi rumors rimbalzati sull’asse Italia-Turchia – per l’approdo di Mauro Icardi sul Lago. Il goleador argentino è felice al Galatasaray e soprattutto ha ancora due anni di contratto col club giallorosso a 11 milioni netti a stagione. Cifre inavvicinabili per un club italiano.