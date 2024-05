Tutto sul Napoli a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) De Maggio, Cobolli Gigli, Troise, Russo, De Core, Cauet, Caruso, Alvino, Marinelli e Padovano sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissper parlare del. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo: Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss, ha parlato nel corso di: “Siamo in attesa del tweet del presidente. Nella giornata di oggi non ci sarà nessun annuncio ufficiale,però è andato per il verso giusto, nel momento in cui firmeranno i contratti sarà il momento dell’annuncio. Antonio Conte è già al lavoro, ma sui nomi di mercato bisogna essere molto prudenti, perché fino a quando non ci sarà la fumata bianca non si entrerà nel dettaglio. Tra martedì e mercoledì è in programma un vertice tra Conte, De Laurentiis e tutta la dirigenza azzurra.