Tutto pronto per la FESTA dell’Atalanta a Bergamo | il COMUNICATO della Curva Nord

Il programma della Curva Nord in vista della festa dell’Atalanta a Bergamo per omaggiare la vittoria dell’Europa League E’ tempo di fare festa venerdì in quel di Bergamo per omaggiare l’Atalanta fresca di vittoria in Europa League, conquistando per la prima volta nella sua storia l’ambito trofeo.

