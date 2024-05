Tutte le prove che Giorgia deve ancora sostenere Scrive Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024)Meloni? Ottimo presidente del Consiglio. Capace, innanzitutto di interpretare e seguire le prescrizioni di cui all’articolo 95 della nostra Costituzione: “Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile”. Coordinando l’attività dei singoli ministri. In varie occasioni è intervenuta, correggendone l’azione, quando questi ultimi avevano preso decisioni quanto meno discutibili. Come nel caso più recente del redditometro. Oppure per gli extra profitti delle banche quando le norme che prevedevano la possibilità di una tassazione aggiuntiva lasciavano intravedere più l’ipotesi di un vero e proprio esproprio che non quello di un giusto risarcimento. Ed il fatto che,oggi, Giuseppe Conte martelli su questo argomento, denunciando un cedimento nei confronti dei “padroni del vapore”, dimostra quanto quella revisione fosse stata giusta e necessaria.