Fonte : quotidiano di 30 mag 2024

Intanto, il Wall Street Journal sostiene che se verrà eletto presidente Trump ha pronto il ruolo di consigliere per Elon Musk. "Non mi sono mai accorto di quanto fosse piccolo, sia mentalmente che fisicamente, il pazzo ex attore Robert De Niro", così su Truth Social Donald Trump si scaglia contro il famoso attore, vincitore, tra gli altri premi, di due Oscar, che l’altro ieri ha partecipato a una conferenza stampa della campagna di Joe Biden di fronte al tribunale di Manhattan, dove è in corso il processo contro l’ex presidente (la giuria per il caso pornostar si è ritirata in camera di consiglio: il verdetto è atteso entro fine settimana), e ha risposto ai sostenitori del tycoon che lo contestavano dicendo che erano dei "gangster".

Trump replica a De Niro | Un piccolo ex attore è ossessionato da me