Trump condannato nel processo Stormy Daniels | è colpevole di tutti i 34 capi di imputazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Donaldè stato dichiaratodii 34disulla vicenda di. Il tribunale di Manhattan ha quindiil candidato alla presidenza Usa dichairandoloè il primo ex presidente nella storia degli Stati Uniti a essere statoper un crimine. Al momento del verdettoè rimasto immobile: non si è mai mosso e, guardando dritto davanti a sé, è rimasto solo accigliato. L’udienza per emettere l’entità della condanna è attesa per l’11 luglio. L’ex presidente Usa ha commentato parlando di un “farsa, è una vergogna”. L’attuale candidato repubblicano alla Casa Bianca ha anche affermato di essere “un uomo innocente” in riferimento al caso pornostar. Fuori dall’aula l’ex presidente ha rilanciato: “Continuerò a combattere, il vero verdetto sarà il 5 novembre” L'articolonel: èdii 34diLA NOTIZIA.