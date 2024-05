Trump condannato nel caso Stormy Daniels | Pagò il suo silenzio sulla relazione sessuale È il primo candidato presidente pregiudicato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Donaldè stato ritenuto colpevole per tutti i 34 capi di imputazione da una giuria di New York per ildella pornostar. La condanna, che sarà stabilita in un’udienza fissata dal giudice Juan Merchan per l’11 luglio, può variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova sino ad una multa. Con lo storico verdetto di colpevolezza raggiunto all’unanimità dalla giuria dopo due giorni di camera di consiglio, il tycoon diventa ilexamericanoin un processo penale e anche ilpresidenziale a correre come, uno status che comunque non gli impedisce di essere eletto alla Casa Bianca.era finito a processo per il pagamento in nero a. L’exera accusato di avere falsificato la contabilità dellaOrganization per nascondere, alla voce “spese legali” il pagamento di 130mila dollari alla pornostar.