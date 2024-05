Fonte : servizitelevideo.rai di 30 mag 2024

La condanna può variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova, fino a una multa. "Una vergogna" il primo commento Trump. Con lo storico verdetto raggiunto all' unanimità dalla giuria dopo due giorni di camera di consiglio nel caso pornostar, Donald Trump diventa il primo ex presidente americano condannato in un processo penale e anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato,status che non gli impedisce di essere eletto.

Trump condannato nel caso pornostar