Fonte : feedpress.me di 30 mag 2024

. Con lo storico verdetto di colpevolezza raggiunto all’unanimità dalla giuria dopo due giorni di camera di consiglio nel caso della pornostar Stormy Daniels , Donald Trump diventa il primo ex presidente americano condannato in un processo penale e anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato, uno status che comunque non gli impedisce di essere eletto e fare il commander in chief.

Trump condannato nel caso della pornostar Stormy Daniels | ha falsificato documenti aziendali Verdetto storico