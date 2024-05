Trump condannato 34 volte colpevole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Per la prima volta nella storia un ex presidente degli Stati Uniti è diventato un “felon”, un criminale pregiudicato. Una giuria di dodici newyorchesi anonimi ha giudicato Donaldper tutti e trentaquattro di capi di imputazione di cui doveva rispondere nell’unico processo ad essere celebrato prima del voto, tra i quattro che lo vedono protagonista. Si apre così una nuova fase nella corsa alla Casa Bianca, inedita e carica di tensione. Il verdetto è arrivato dopo due giorni di camera di consiglio e sarà seguita tra qualche settimana dalla sentenza del giudice Juan Merchan, che arriverà nel pieno della campagna elettorale. L’udienza per comunicare la decisione del giudice Merchan è fissata per l’11 luglio prossimo: due settimane dopo il primo dibattito televisivo trae Biden e quattro giorni prima dell’apertura della Convention con la quale i repubblicani devono incoronareformalmente come il loro candidato alla Casa Bianca.