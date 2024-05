Trump colpevole il verdetto del processo Stormy Daniels

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) (Adnkronos) – Donaldè stato giudicatonellegato ai 130.000 dollari versati all’attrice pornoe alla falsificazione di documenti per occultare il pagamento effettuato nel 2016 e destinato a garantire il silenzio sulla relazione tra l’ex presidente degli Stati Uniti e la donna.è il primo presidente nella storia degli Usa ad essere condannato per un crimine. L’udienza per la sentenza è fissata per l’11 luglio dal giudice Juan Merchan, pochi giorni prima della convention repubblicana che si apre il 15 luglio e che dovrebbe incoronarecome candidato alle elezioni di novembre. I 12 giurati a Manhattan si sono espressi sui 34 capi d’accusa. Alla domanda se avessero giudicatol’imputato su tutti i capi d’accusa, i giurati hanno risposto “sì” all’unisono.