Trova quattro bombe a mano mentre lavora nel giardino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sistema ildi casa euna granata della Seconda guerra mondiale inesplosa. Non una, maquelle che gli esperti del Reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore hanno rito nel terreno di proprietà di un cittadino, residente nella zona di Monteluce, nel corso delle operazioni di bonifica. L’area del rinvenimento della prima granata, infatti, era stata subito circoscritta e delimitata, in attesa dell’intervento degli artificieri. Intervento che è stato possibile effettuare ieri. Durante le operazioni preliminari, come detto, l’ulteriore scoperta. Lemodello “SRCM 35“, risalenti al secondo conflitto mondiale e tutte in cattivo stato di conservazione, sono state recuperate e fatte brillare in sicurezza.