Troppi maleducati al Roland Garros colpa dell' alcol che ora è vietato

(Di giovedì 30 maggio 2024) AGI - Alè stato introdotto il divieto di bereici sulle tribune: lo ha annunciato la direttrice del torneo parigino, Amelie Mauresmo, dopo una serie di intemperanze del pubblico che hanno disturbato le partite. Tra queste la gomma da masticare sputata addosso al belga David Goffin durante la partita con il francese Giovanni Mpetshi Perricard e le urla che hanno disturbato la campionessa in carica Iga Swiatek, costretta a far chiedere silenzio. "Anzitutto ci fa piacere che la gente sia molto entusiasta e voglia partecipare mostrando le proprie emozioni", ha premesso Mauresmo, "ma ci sono cose su cui non si può transigere, dovevamo mettere dei paletti". "Finora l'era ammesso sulle tribune ma ora questo è finito, anche se si potrà continuare a berlo negli stand all'interno'impianto", ha spiegato.