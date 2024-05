Troppi ciclisti non rispettano le regole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il comune di Bologna ha tappezzato i viali di circonvallazione con cartelli pubblicitari che invitano i vari utenti della strada a fermarsi (bontà loro) al semaforo rosso. Posso testimoniare che gli amatise la ridono allegramente dell'invito, visto che, mentre sulla mia automobile, fermo in attesa del verde stavo leggendo il suddetto cartello, due allegri giovanotti sulle loro bici a noleggio hanno bruciato il rosso senza pensarci un attimo. Invece di sprecare i soldi dei contribuenti con queste risibili iniziative, invito il sindaco ad utilizzare i vigili urbani, già a libro paga, per far presidiare i semafori: in una settimana di serio impegno rimpinguerà il bilancio municipale e stroncherà il malcostume. Mirko Bonora .