Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

Un altro modo per non dimenticare. Roma, 30 maggio 2024 – “Agostino per sempre”, tre semplici parole ma che significano tutto: è il saluto dei tifosi della Curva Sud, presenti al Fulvio Bernardini di Trigoria con uno striscione per ricordare Di Bartolomei, durante la VI edizione del torneo in sua memoria.

Trent’anni senza Ago | la Roma ricorda Di Bartolomei Ieri oggi sempre