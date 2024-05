Tredici anni dopo il referendum sull’acqua pubblica Napoli resta l’unica città ad averlo attuato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il 12 e 13 giugno 2011 ilunì l’Italia come poche altre volte: un plebiscito per l’acqua bene pubblico accessibile ad ogni essere umano. Sono passati 13e ladiè stataistituzione italiana ad averquel. Già pochi mesiessere diventato sindaco, il 31 maggio 2011, trasformammo la società per azioni che gestiva l’acqua in un’azienda speciale. Lo facemmo non solo perché eravamo tra i promotori delnei movimenti per l’acqua, fondamentali per il successo, ma perché è doveroso da un punto di vista costituzionale e normativo attuare la volontà popolare ai sensi dell’articolo 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo. Non fu facile, perché in Italia il modello dell’azienda specialeche fa utili e non profitti non era stato mai