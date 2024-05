Tre promesse dell’Inter con la nazionale U21 | talenti o cessioni?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Tournoi Maurice Revello è da sempre un palcoscenico per i giovanidellaU21. Tra i protagonisti, spiccano tre: Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito. TORNEO – Il Tournoi Maurice Revello, noto anche come il Torneo di Tolone, è da sempre un palcoscenico privilegiato per i giovanidel calcio mondiale. Quest’anno, tra i protagonisti convocati nellaitaliana U21, spiccano tre: Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito. Questi giovani calciatori hanno tutte le carte in regola per sorprendere e lasciare il segno in questo prestigioso torneo, per far parlare di sé sempre di più. I tre gioielli, futura cassa o permanenza? INTER – Guardando al futuro, l’Inter dovrà fare delle scelte importanti riguardo a Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Sebatiano Esposito.