Tre militari della Guardia di Finanza muoiono durante un’esercitazione in montagna

(Di giovedì 30 maggio 2024) Trediinin Val Masino Tragediadi addestramento del Soccorso Alpinodi(Sagf) in Val Masino, in provincia di Sondrio. Tre giovanihanno perso la vita a causa di un cedimentoroccia che li ha fatti precipitare nel vuoto. Le vittime sono: Luca Piani, 32 anni, appuntato, originario di Sondrio e in servizio alla Stazione Sagf di Sondrio; Alessandro Pozzi, 25 anni, appuntato, originario di Valfurva e in servizio alla Stazione Sagf di Madesimo e Simone Giacomelli, 22 anni, finanziere, originario di Bormio e in servizio alla Stazione Sagf di Madesimo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di mercoledì 29 maggio,di ascensionismo su una parete rocciosa nella zona del Precipizio degli Asteroidi, in Val Masino.