Trasferimento scuole | rotazione per i tre istituti di piazza Risorgimento

Si chiama "" la soluzione del puzzle deldegliscolastici di. Si trasferiranno per una settimana al mese otto classi dei trepresso il Mario Vetrone in contrada Piano Cappelle con la cooperazione del Comune che cambierà gli orari dei trasporti sul territorio. Saranno dunque realizzate le opere previste di abbattimento, ricostruzione e miglioramento dei trescolastici che insistono sue cioè il Galilei, l'Alberti e il Giannone. A Piano Cappelle andranno gli studenti a turno una volta al mese. A confermarlo il presidente della Provincia, Nino Lombardi al termine di una nuova riunione, quella definitiva, sulla questione di abbattimenti e ricostruzione di plessi scolastici in vista del PNRR.