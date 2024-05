Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

luceverde. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Katia e Salaria ed ancora tra via della Bufalotta e La Rustica anche la carreggiata esterna con code trapuntine da Appia intenso il traffico sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti e Tor Cervara in uscita da Roma traffico in coda sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni trafficata la Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia riaperta la via Cassia all’altezza di Campagnano segnalato in precedenza chiusa per un tamponamento tra un camion e due autovetture maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 30-05-2024 ore 19 | 30