Traffico Roma del 30-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Luceverdedentro Katia l’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra classi e salari ed è ancora tra via della Bufalotta e La Rustica code anche in esterna tra il bivio per l’appia rallentamenti persul tratto Urbano della A24 tratto il cellulare il raccordo in uscita datrafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni chiusa per un tamponamento la via Cassia all’altezza del chilometro 31 in direzione di Viterbo ci troviamo all’altezza dell’abitato di Campagnano coinvolti un camion e due autovetture è aperta invece via della Cecchignola segnalata in precedenza chiusa tra via di Castel di Leva via di Tor Pagnotta per l’abbattimento di un albero pericolante maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito