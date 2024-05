Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

luceverde. Luceverde Roma ben trovati all’ascolto traffico in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia e Salaria ed ancora tra via della Bufalotta e La Rustica e a seguire tra il bivio per Fiumicino e la via Aurelia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra l’uscita per Fiumicino e il video per la diramazione Roma Sud tra legamenti per traffico sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e il raccordo in uscita da Roma intenso il traffico anche sulla tangenziale est con code tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni traffico in coda sulla via Salaria via dei Prati Fiscali è l’aeroporto dell’Urbe Verso il raccordo temporanea chiusura di via della Cecchignola tra via di Castel di Leva via di Tor Pagnotta per consentire le operazioni di abbattimento di un albero pericolante proseguono i lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo con riduzione di carreggiata tra via Laurentina & via di Malafede possibile la formazione di rallentamenti in pieno svolgimento una manifestazione in piazza del Campidoglio possibili ripercussioni sul traffico di zona fino a termine evento previsto per le 18:30 maggiori informazioni su queste altre notizie che sono disponibili sul sito roma.

Traffico Roma del 30-05-2024 ore 17 | 30