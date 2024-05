Fonte : romadailynews di 30 mag 2024

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità possibili disagi in Piazza Campidoglio per una manifestazione prevista nel pomeriggio a partire dalle 15:30 e fino alle 18:30 proseguono gli interventi sulla ferrovia Metromare con i lavori che si svolgeranno in orario notturno con chiusura anticipata e ultima corsa da lunedì al venerdì alle ore 21 che servizio proseguirà con i bus sostitutivi il sabato e la domenica l’ultima partenza sarà alle 23:30 In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma.

Traffico Roma del 30-05-2024 ore 09 | 00