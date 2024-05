Tra novità e grandi ritorni, Netflix diventa la piattaforma numero uno per i reality

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024)continua a consolidare la sua reputazione comedefinitiva per le serieunscripted con una nuova ed entusiasmante lineup di spettacoli e amati. Annunciato oggi, ilUniverse è pronto ad espandersi con una varietà di nuove serie che esplorano temi come il romanticismo, la musica, ma anche aree tematiche più particolari come, per esempio, il settore immobiliare. Ecco una breve guida ai titoli presentati. “Selling the City” L'ultimadel franchise “Selling” arriva dai creatori di "Selling Sunset" e "Selling the OC". La serie segue un dinamico gruppo di agenti immobiliari di Douglas Elliman mentre navigano nel mondo spietato degli immobili di lusso a New York. Con intense competizioni, carriere frenetiche e drammi personali, "Selling the City" promette di offrireemozioni sullo sfondo della splendida cornice immobiliare della città.