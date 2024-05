Toscana le pensioni in pagamento il 1 giugno alla posta e il 3 in banca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 maggio 2024 – Chi ritira la pensione in uno degli 815 ufficili dellao ha un conto o librettole, riceverà l'assegno già da sabato 1. Chi invece ha un conto in, l'accredito della pensione è previsto per lunedì 3. Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiorimedia, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, quando possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare lo 06-45263322. Quali sono le trattenute del mese A fine 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute Irpef e addizionali regionali e comunali a saldo sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazionistiche erogate dall’Inps.