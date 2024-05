Torneo Maurice Revello l’Italia Under 21 di Calcio in gara dal 3 al 16 giugno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024) E’ tutto pronto per la competizione francese ‘Tournoi’, che si svolgerà nel sud della Francia dal 3 al 16. Ci saranno 10 squadre protagoniste, divise in due Gironi e sarà in campo anche la Nazionale Italiana di21. Gli Azzurrini giocheranno nel Gruppo B con Ucraina, Indonesia (che ha preso il posto dell’Egitto), Giappone e Panama. Nel pomeriggio di oggi, sono state diramate le convocazioni. Di seguito, il programma e il regolamento, insieme ai nomi degli Azzurrini – Fonte figc.it L’esordio della squadra di Carmine Nunziata è in programma martedì 4alle 15 a Vitrolles contro il Giappone; seguiranno Ucraina-Italia (giovedì 6 alle 15 ad Aubagne), Italia-Panama (lunedì 10 alle 18.15 ancora ad Aubagne) e Italia-Indonesia (mercoledì 12 alle 18.