Torneo internazionale di tennis al Maggioni

(Di giovedì 30 maggio 2024) Niente ‘Challenger’ al ‘’, ma al circolo andrà in scena, ad inizio giugno, un’interessante competizione organizzata dal Rotary Club di San Benedetto. Il ‘di’, che si terrà fra il 5 e il 9 giugno, sarà un appuntamento che non solo attirerà l’attenzione degli appassionati locali, ma vedrà la partecipazione di rotariani e dei loro accompagnatori provenienti da tutto il mondo. I match avranno luogo sui campi del circolosambenedettese e l’evento, che non si limiterà alle sfide sportive, sarà caratterizzato da numerosi momenti conviviali e di scoperta del territorio piceno. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire la bellezza della costa picena e i tesori nascosti dell’entroterra, con particolare attenzione riservata alle bellezze artistiche di Ascoli.