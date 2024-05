Torna ' Legalità ci piace!' | nell' indagine sull' illegalità furti e aggressioni al 1° posto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) La Spezia, 30 maggio 2024 -in provincia 'ci!', l'appuntamento con la Giornata nazionale di Confcommercio contro ogni forma di ile contro tutti i fenomeni criminali. Giunta all’undicesima edizione, ', ci' è un’iniziativa di analisi, denuncia e sensibilizzazionee conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia reale e per le imprese. Confcommercio La Spezia,a veste del membro di giunta con delega allaGianni Balducci e del direttore Roberto Martini ha incontrato il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini all’interno della prefettura. Un incontro mirato ad illustrare i dati dell'su il, contraffazione e abusivismo nel Nord Ovest elaborata da Confcommercio in collaborazione con Format Research.