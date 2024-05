Torino sparò ai ladri che rubavano nel suo negozio | condannato a 5 anni per omicidio il tabaccaio di Pavone Canavese

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) Marcellino Franco Iachi Bonvin, 71enne proprietario di un tabacchi del Torinese, è statoa 5di carcere per l’di Ion Stavila, uno dei malviventi che il 7 giugno 2019 si introdusse nel suoinsieme ad altri malviventi per una rapina. La procura aveva chiesto una condanna a 12ma il giudice gli ha riconosciuto le attenuanti generiche nel processo divolontario con rito abbreviato. Stavila, 24enne di origine moldava, e altri due complici erano entrati di notte nella tabaccheria di Iachi Bonvin per svaligiarla. Il proprietario, che abita nello stesso stabile, li aveva sorpresi e aveva sparato. Secondo l’allora procuratore capo Giuseppe Ferrando, l’uomo aveva esploso i colpi dal balcone, senza che vi fosse un reale stato di pericolo.