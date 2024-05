Top Gun Jerry Bruckheimer ottimista per il terzo film | Abbiamo tra le mani una storia fantastica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il produttore del franchise con Tom Cruise confessa di avere in cantiere una trama per un nuovo capitolo., storico produttore di tantissimi lungometraggi sfornati da Hollywood negli ultimi decenni, ha anticipato ai fan la possibilità che venga realizzato undel franchise Top Gun.ha svelato che unaè già stata scritta e ora si tratta di riunire Tom Cruise con tutti gli altri membri del cast. Undi Top Gun potrebbe sfruttare anche l'onda del successo del sequel del 2022, Top Gun: Maverick, in cui Pete Maverick (Cruise) svolge il nuovo ruolo di addestratore di un gruppo di giovani piloti della Marina che dovranno affrontare una missione particolarmente pericolosa. Nel ….