Tirreno da proteggere Italia Francia e Monaco nella maxi esercitazione contro l’inquinamento

(Di giovedì 30 maggio 2024) VIAREGGIO (Lucca) Giornata intensa, quella di ieri, per la costa versiliese. Nello specchio d’acqua di fronte a Viareggio, fin dalle prime ore del mattino ha preso il via un’anti inquinamento organizzata nell’ambito del protocollo ’Ramoge’, che vedee Principato diunitilotta allo sversamento di sostanze nocive in mare. L’accordo trilaterale è destinato alla protezione dell’area marittima compresa tra lameridionale, la Corsica, la Sardegna e il Lazio, e ogni anno viene organizzata una simulazione in una località costiera per testare la reattività delle risposte anti inquinamento. Stavolta è toccato alla Versilia: le operazioni, condotte sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente, sono partite due giorni fa con l’organizzazione dei tavoli di lavoro.