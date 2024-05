Tiro a segno Europei 2024 | la Germania si impone nella pistola automatica 25 m a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Va in archivio la terza giornata di competizioni in quel di Osijek, località della Croazia che sta ospitando questa settimana i Campionatidi. In un day-3 interamente dedicato alle prove a(trio) della carabina 50 e dellaautomtica 25 m a sorridere sono state lae la Svizzera Ma andiamo con ordine.25 m femminile la compagine teutonica formata da Josefin Eder, Doreen Vennekamp e Monika Karsh ha superato l’Ungheria per 16-12 ,rendendosi artefice di una prova positiva soprattuttoseconda parte della gara. Il terzo posto è invece andato alla Bulgaria che,finalina per il terzo posto, ha superato l’Ucraina per 17-13.carabina 50 m 3 posizioni femminile successo invece per le elvetiche Emely Jaggi, Nina Christen e Chiara Leone, le quali nell’ultimo atto hanno avuto la meglio sulla Norvegia composta da da Mari Bardseng Loveseth, Jenny Stene e Jeanete Hegg Duesteda per 17-13.