Tim Summer Hits 2024 quando e dove vederlo | tutti i cantanti sul palco

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma si prepara ad accogliere ancora una volta Tim, l’evento musicale arrivato ormai alla sua terza edizione che animerà 4 delle nostre serate estive con allegria e tanta buona musica. Una serie di grandi artiste e artisti si esibiranno suldella kermesse in una splendida Piazza Del Popolo per farci cantare e ballare alcune delle colonne sonore dell’estate. Ecco tutto quello che c’è da sapere. “Tim”, conduttori e artisti Grande attesa per la nuova edizione di Tim, l’evento musicale che accenderà i riflettori su Piazza Del Popolo, a Roma, per quattro serate di musica. A condurre l’evento, come in occasione dei due anni precedenti, Andrea Delogu, che dopo aver condiviso le prime due edizioni con Nek e Stefano De Martino, questa volta guiderà le esibizioni sulinsieme a Carlo Conti, prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo.