TIM riduce perdita nel 1° trimestre ma titolo va giù in Borsa

(Di giovedì 30 maggio 2024) Risultati positivi ed in linea con le attese per TIM nel 1°dell’anno, prima dello scorporo della rete che avrà efficacia nella seconda metà dell’anno. L’ex monopolista delle tlc ha chiuso infatti il periodo con unaridotta e risultati in crescita, soprattutto nel business servizi (ServCo), che sarà quello che residuerà dopo lo spin-off della rete (NetCo). Il mercato pero oggi non ha accolto con favore questi numeri, soprattutto l’indicazione di un debito in aumento, e punisce il, che è fra i peggiori oggi in. Numeri di Gruppo in miglioramento I ricavi totali del Gruppo TIM si sono attestati a 3,9 miliardi di euro, in crescita dell’1,2% anno su anno, registrando un -1,3% nel domestico (2,8 miliardi) ed un +8,1% in Brasile (1,1 miliardi di euro).