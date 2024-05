Tim ok della Ue a Kkr per l’acquisizione di Netco Giorgetti | Sbrogliata una storica matassa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 – Dossier Tim, via liberaUe alda parte del fondo KKr.è stata approvata senza condizioni: la Commissione ha concluso che l’operazione non solleva preoccupazioni sotto il profiloconcorrenza. “Accogliamo con grande soddisfazione il via libera senza condizionicommissione europea suldida parte di Kkr:la“, ha dichiarato il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo. “È un successostrategia italiana e ora andiamo verso un closing a breve. È stata premiata la decisione del governo di partecipare all’operazione”, conclude. L’ok da Bruxelles L’approvazioneCommisisone Ue arriva senza condizioni, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni: la Commissione ha concluso che l’operazione non solleva preoccupazioni sotto il profiloconcorrenza nello Spazio economico europeo.