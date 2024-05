Fonte : funweek di 30 mag 2024

La favola che dal 31 Maggio al 30 Settembre illuminerà il Laghetto dell’EUR (Giardino delle Cascate). Inoltre la permanenza è illimitata I biglietti possono essere acquistati online o in loco previa disponibilità Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha incantato oltre mezzo milione di spettatori, This is Wonderland presenta un inedito percorso espositivo che, dal 31 maggio 2024, presso le cascate del Laghetto dell’Eur, condurrà gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide.

This is Wonderland Pinocchio back to wood al Laghetto dell’Eur